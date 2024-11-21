Разговор с доктором: Антибиотики – когда они действительно нужны?





❗ В Республике Коми проходит Неделя борьбы с антимикробной резистентностью. Эта проблема представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения всего мира.

👩‍⚕ Главный внештатный специалист Министерства Здравоохранения Республики Коми, заместитель главного врача по медицинской части Республиканской Детской Клинической Больницы, Тарбеева Ольга Николаевна в интервью Здоров11 рассказала, что такое антимикробная резистентность и почему она возникает.

👉 Ольга Николаевна объяснила, с чем связана устойчивость к антибиотикам, как и почему микробы формируют резистентность, а также подчеркнула, что вирусные и бактериальные инфекции – это разные заболевания, требующие разного подхода к лечению.

☝ Разумное использование антибиотиков, соблюдение рекомендаций врача и своевременное обращение за медицинской помощью – важные шаги в борьбе с антимикробной резистентностью.