5 канал Инта

Профильный медицинский лагерь

От5 канал Инта

Ноя 4, 2024 #Инта


Сотрудники Лицея №1 решили возродить старые добрые традиции. И на этих осенних каникулах организовали не просто площадку для своих учеников, а настоящий профильный медицинский лагерь. Его участниками стали ученики с 7го по 10й классы, которые уже сейчас активно увлекаются химией, биологией и ориентированы именно на сдачу ЕГЭ по этим предметам. За несколько дней лицеисты посетили различные отделения больницы, побывали на станции переливания крови, прошли обучение оказанию первой медицинской помощи в ДОСААФ. Одна из экскурсий – на скорую помощь.

От 5 канал Инта

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