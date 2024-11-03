



Сотрудники Лицея №1 решили возродить старые добрые традиции. И на этих осенних каникулах организовали не просто площадку для своих учеников, а настоящий профильный медицинский лагерь. Его участниками стали ученики с 7го по 10й классы, которые уже сейчас активно увлекаются химией, биологией и ориентированы именно на сдачу ЕГЭ по этим предметам. За несколько дней лицеисты посетили различные отделения больницы, побывали на станции переливания крови, прошли обучение оказанию первой медицинской помощи в ДОСААФ. Одна из экскурсий – на скорую помощь.