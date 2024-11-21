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Поручитель в порядке регресса взыскала долг с заемщицы

ОтНовости Читателей

Ноя 21, 2024

Сыктывкарка взяла в долг у кредитного потребительского кооператива 550 тыс. рублей под 26 % годовых и поручительство двоих подруг.

Деньги вовремя не возвращены, поэтому кредитор в судебном порядке взыскал остаток и проценты со всех троих женщин солидарно.

Поручитель, которая выплатила кооперативу почти 350 тыс. рублей, затем выставила счет заемщице. В порядке регресса она потребовала вернуть сам долг, проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы – итого более 400 тыс. рублей.

Так как ликвидного имущества у должницы нет, судебный пристав ОСП по г. Сыктывкару № 2 обратила взыскание на заработную плату и пенсию.

Вероятно, с помощью близких долг перед поручителем погашен в два приема. Исполнительное производство окончено.

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