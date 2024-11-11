5 канал Инта

Открытый городской турнир по художественной гимнастике «Осенний вальс».

От5 канал Инта

Ноя 12, 2024 #Инта


В Инте прошел открытый городской турнир «Осенний вальс» по одному из самых красивых и зрелищных видов спорта – художественной гимнастике, посвященный 70-летию города. В соревнованиях приняли участие юные спортсменки из Инты и Котласа. Девочки продемонстрировали мастерство владения обручем, мячом, булавами, лентой и волю к победе.

Все выпуски "Новостей": https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

От 5 канал Инта

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