Открытый городской турнир по художественной гимнастике «Осенний вальс».





В Инте прошел открытый городской турнир «Осенний вальс» по одному из самых красивых и зрелищных видов спорта – художественной гимнастике, посвященный 70-летию города. В соревнованиях приняли участие юные спортсменки из Инты и Котласа. Девочки продемонстрировали мастерство владения обручем, мячом, булавами, лентой и волю к победе.

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