Новости читателей

Мошенники выдают себя за приставов Коми

ОтНовости Читателей

Ноя 5, 2024

Злоумышленники постоянно совершенствуют свои схемы. Сейчас, например, создают в Телеграме фейковые аккаунты главного судебного пристава Коми и его заместителей и рассылают сообщения типа «Необходимо обсудить с Вами один инцидент. Я на связи», которые имеют цель сначала запугать, а потом получить доступ к банковским счетам как сотрудников службы, так и обычных граждан.

Региональное Управление ФССП России обращается к жителям Коми: не реагируйте на провокации, не открывайте подозрительные сообщения, не переходите по ссылкам для оплаты задолженности, ни в коем случае не пересылайте денежные средства на неизвестные банковские счета, не передавайте о себе персональную информацию.

Оплачивайте долги перед взыскателями только в личном кабинете на портале Госуслуг или в кредитном учреждении по квитанции, сформированной в Банке данных исполнительных производств на сайте Управления r11.fssp.gov.ru.

От Новости Читателей

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