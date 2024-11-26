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Лариса Туголукова: «В контрольно-ревизионной работе есть место творчеству»

ОтНовости Читателей

Ноя 26, 2024

Дипломированный математик и бакалавр экономики как будто начала всё с начала: первая запись в трудовой книжке – «ученица по учебно-аналитической специализации». В 1999 году по направлению Центра занятости на молодежную практику в подразделение судебных приставов по г. Сыктывкару Министерства юстиции Республики Коми пришли двое выпускников вузов, еще двое учились профессии в аппарате Минюста. В службе осталась она одна.

– Я пришла в удачное время к хорошим учителям, – говорит Лариса Вячеславовна Туголукова и тепло вспоминает тогдашних руководителей-основоположников современной службы судебных приставов в Коми Бориса Абрамовича Шенкмана, Иллариона Андреевича Буракова и своих наставников Ольгу Александровну Филичеву и Светлану Анатольевну Давыденко.

Работоспособная (вначале было вообще не до выходных), ответственная, принципиальная, инициативная – через шесть с небольшим лет «ученица» уже главный специалист финансово-ревизионной группы централизованной бухгалтерии УФССП России по Республике Коми, еще через три с половиной года – начальник контрольно-ревизионного отдела.

А вот еще одна – кажется, неожиданная для профессии – черта ревизора. Цитата из характеристики: «К контрольно-ревизионной деятельности относится творчески». Речь идет о том, что проверки финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений имеют разные цели, содержание и основаны на риск-ориентированном подходе*.

Отметим, что в фокусе внимания специалистов по контрольно-ревизионной работе в службе судебных приставов есть специфические объекты – а именно, депозитные счета, куда поступают деньги должников. Чем четче налажены обработка и распределение платежей, тем быстрее средства получают взыскатели.

Профессиональное кредо Л. В. Туголуковой в сфере депозита «не только контролировать». Отделения судебных приставов ежедневно получают ее помощь – методическую, практическую, техническую.

Результат системной работы отмечен центральным аппаратом службы. В прошлом году Управление названо лучшим по распределению и перечислению де-нежных средств с депозитных счетов.
У советника государственной гражданской службы 3 класса десять ведомственных наград – в том числе медали «За службу» всех трех степеней и «Ветеран Федеральной службы судебных приставов».

Четверть века спустя молодой ветеран по-прежнему ходит на работу с удовольствием:
– На меня можно положиться. Не подведу!

*Риск-ориентированный подход предполагает снижение количества проверок там, где риск нарушений меньше.

От Новости Читателей

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