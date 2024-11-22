Коллекторы ввели в заблуждение многодетную мать из Сыктывкара

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям главный судебный пристав Республики Коми Дмитрий Кручинкин и региональный уполномоченный по правам ребенка Татьяна Козлова совместно провели личный прием граждан.

Одна из заявительниц – многодетная мать. Бывший муж выплачивает символические алименты и те нерегулярно, но сейчас женщину больше беспокоит другое – некая «пристав Клещина» по телефону безапелляционным тоном предупредила о визите вместе с органами опеки для описи имущества.

– Мы с детьми весь день просидели дома, так никто и не пришел, – рассказала напуганная сыктывкарка. – Кто и что от нас хочет? Может, это бывший муж кому-то должен? Я не лишусь дома?

– Это стиль коллекторов, – объяснил Дмитрий Кручинкин.

Татьяна Козлова попросила заявительницу перезвонить «приставу», сама вступила в разговор, представилась и как должностное лицо потребовала объяснений.

Поводом для звонков коллекторов, действительно, стали долги бывшего мужа. Однако, по словам главного судебного пристава, в методах их взыскания усматривается ряд нарушений, начиная с введения в заблуждение, и у сыктывкарки есть основания обратиться в УФССП России по Республике Коми за защитой.

Составить заявление и собрать доказательства нарушений помогут в отделе контрольно-надзорной и разрешительной деятельности. Телефоны для консультаций: 8 (8212) 28-74-65, 28-74-58.