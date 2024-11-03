



Медики, работники образовательных и культурных учреждений, сотрудники мэрии и суда зажгли на главной сцене города. Во дворце культуры и техники с размахом прошел Х фестиваль хоров «Поющая Инта», в котором приняли участие трудовые коллективы разных организаций.

Сотни интинцев пришли на праздничное музыкальное шоу, чтобы увидеть и поддержать своих друзей, родственников, коллег и начальников в роли певцов и артистов. Для работников, чей ежедневный труд далек от сферы искусства, участие в фестивале — это своего рода творческое самовыражение и отдых от своих прямых обязанностей.

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