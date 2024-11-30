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Главный судебный пристав Коми и региональный омбудсмен провели личный прием

ОтНовости Читателей

Ноя 30, 2024

– Я не юрист, пришел проконсультироваться и передать заявление, – объяснил цель визита на личный прием представитель взыскателя.

По решению суда в муниципальной квартире доверителя администрация сельского поселения должна была сделать капитальный ремонт. В 2021 году возбуждено исполнительное производство, в 2022 году окончено фактическим исполнением.

– Собраны доказательства, что ремонт сделан некачественно, в квартире по-прежнему холодно. Да и сам дом признан аварийным. Однако сейчас приставы отказываются возобновлять исполнительное производство. Почему? – недоумевает заявитель.

– На обжалование постановления судебного пристава законодатель отвел десять дней, – разъяснил Дмитрий Кручинкин. – В данном случае срок пропущен, поэтому можно представить доказательства некачественного ремонта в суд и предъявить в службу новый исполнительный лист.

Вера Железцова предложила подойти к решению проблемы с другой стороны: добиваться предоставления взамен аварийного другого муниципального жилья. Уполномоченный по правам человека готова оказать содействие.

Устная консультация в ходе личного приема не отменяет детального изучения поданных заявителем документов. Руководителем Управления ФССП России по Республике Коми даны поручения профильным отделам аппарата.

От Новости Читателей

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