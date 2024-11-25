Дорога к Храму. «Покаяние». 2 часть.





Как покаяние влияет на душевное спокойствие и личностное развитие, чем оно отличается исповеди?

Очень часто люди задаются вопросами, ответы на которые с одной стороны очевидны, но с другой все равно оставляют место для сомнений. Особенно для православных, которые, как правило, не склонны доверять общепринятым мнениям, а опираются на советы священников.

Настоятель храма Святой Троицы протоиерей Василий отвечает на самые разные вопросы. Сегодня тема программы посвящена покаянию.

00:57 В чем нужно каяться, плохие мысли считаются грехом?

05:22 Какие грехи самые страшные и требуют особенного внимания при покаянии?

08:16 Совершив однажды грех, достаточно одного раза покаяться или исповедаться?

09:39 Как научиться видеть свои грехи, что делать, если тяжело их осознать?

13:09 Имеет ли право священник отпускать, прощать грехи, как батюшка понимает, что человек искренне раскаивается?

14:48 Что делать с чувством стыда на исповеди?

22:45 Может ли священник нарушить тайну исповеди?

Задать вопрос, касающийся православия и веры в Бога, может каждый интинец. Настоятель Храма Святой Троицы Протоиерей Василий готов ответить или дать горожанам совет не только в церкви при личной встрече, но и в эфире 5 канала. В программе «Дорога к Храму» поднимаются и освещаются разные темы. Вопросы для батюшки принимаются по телефонам: 6-27-55 и 6-50-76. Будем рады, если вы запишите виде овопрос и пришлете в группу 5 канала в контакте.