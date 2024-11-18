Дорога к Храму. «Покаяние». 1 часть.





Как покаяние влияет на душевное спокойствие и личностное развитие, чем оно отличается исповеди?

Очень часто люди задаются вопросами, ответы на которые с одной стороны очевидны, но с другой все равно оставляют место для сомнений. Особенно для православных, которые, как правило, не склонны доверять общепринятым мнениям, а опираются на советы священников.

Настоятель храма Святой Троицы протоиерей Василий отвечает на самые разные вопросы. Сегодня тема программы посвящена покаянию.

01:00 Что значит покаяние с духовной точки зрения?

06:53 Как покаяние влияет на душевное спокойствие

и личностное развитие?

10:41 Чем отличается исповедь от покаяния?

12:19 Правда, что дети до 7 лет считаются безгрешными?

13:26 Как объяснить детям или молодежи важность покаяния?

Задать вопрос, касающийся православия и веры в Бога, может каждый интинец. Настоятель Храма Святой Троицы Протоиерей Василий готов ответить или дать горожанам совет не только в церкви при личной встрече, но и в эфире 5 канала. В программе «Дорога к Храму» поднимаются и освещаются разные темы. Вопросы для батюшки принимаются по телефонам: 6-27-55 и 6-50-76. Будем рады, если вы запишите видео вопрос и пришлете в группу 5 канала в контакте.