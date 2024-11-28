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Должник в Сыктывкаре воспользовался правом на рассрочку

ОтНовости Читателей

Ноя 28, 2024

КАМАЗ с прицепом налетел на припаркованный трактор дорожников, и тракторист, который в это время расставлял конусы безопасности, получил смертельные травмы.

Виновник ДТП осужден по уголовной статье, а с его работодателя – лесозаготовительного предприятия – в рамках гражданского судопроизводства в пользу супруги погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн рублей.

После возбуждения исполнительного производства в ОСП по г. Сыктывкару № 2 должник обратился в суд за рассрочкой и затем выплачивал долг равными долями в течение 10 месяцев.

Отметим, что до полного исполнения требований сохранялся наложенный приставом запрет на регистрационные действия с автопарком предприятия-должника, состоящим из 23 единиц.

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