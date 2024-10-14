Участник СВО из Ижемского района погасил долг по алиментам

Житель Ижемского района, который обязан выплачивать в пользу двоих детей треть заработка, изредка перечислял бывшей жене тысячу-две. За несколько лет отсутствия официального дохода долг по алиментам превысил 600 тыс. рублей.

Привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и наказание в виде 60 часов обязательных работ должника не впечатлили. А вот перспектива уголовного преследования заставила мужчину активно искать работу.

Должник заключил контракт о прохождении службы в зоне специальной военной операции и с первой же выплаты полностью погасил задолженность по алиментам.

На сегодня исполнительное производство окончено: текущие платежи будут перечисляться взыскателю из ежемесячного довольствия военнослужащего.