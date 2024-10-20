Здоров 11

Разговор с доктором: Рак молочной железы. Профилактика, диагностика, лечение

ОтМинистерство спорта

Окт 20, 2024

Разговор с доктором: Рак молочной железы. Профилактика, диагностика, лечение

☝ В Республике Коми проходит Неделя борьбы с раком молочной железы. Это заболевание, о котором важно говорить, чтобы развеять мифы и вооружить женщин знаниями, которые помогут сохранить здоровье.

👨‍⚕ Сауткин Дмитрий Викторович, врач высшей категории, маммолог, онколог, онколог-гинеколог, заведующий отделением онкогинекологии и опухолей молочной железы «Коми республиканского онкологического диспансера», в интервью Здоров11 рассказал о самых важных аспектах борьбы с раком молочной железы. Дмитрий Викторович рассказал про меры профилактики, современных методах диагностики и лечения, а также подчеркнул важность регулярной диспансеризации и самодиагностики.

❗ Ответственное отношение к своему здоровью, регулярные обследования и информированность – важнейшие факторы успешной профилактики и борьбы с раком молочной железы.

От Министерство спорта

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