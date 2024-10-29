Разговор с доктором: Овощи и фрукты – залог здоровья!





☝ В Республике Коми проходит Неделя популяризации потребления овощей и фруктов. Яркие, сочные и такие полезные – они не только радуют вкусом, но и служат залогом крепкого здоровья.

👩‍⚕ Врач-педиатр, диетолог центра здоровья для детей, Артемьева Наталья Николаевна в интервью Здоров11 рассказала о том, почему так важно соблюдать принципы рационального питания, и какое место в нашем рационе должны занимать овощи и фрукты.

Добавьте в свой рацион больше овощей и фруктов – подарите себе и своим близким здоровье и отличное самочувствие! 💪