Здоров 11

Разговор с доктором: как сохранить душевное равновесие и получить помощь ветеранам боевых действий?

ОтМинистерство спорта

Окт 13, 2024


☝ В Республике Коми проходит неделя сохранения психического здоровья. В современном мире все больше внимания уделяется не только физическому, но и душевному благополучию.

👩‍⚕ Вера Сергеевна Яичникова, главный внештатный специалист по медицинской психологии Министерства здравоохранения Республики Коми, в интервью Здоров11 рассказала о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) — состоянии, которое может возникнуть после перенесенных психологических травм. Вера Сергеевна описала проявления ПТСР, к кому необходимо обратиться за помощью и какие методы помогают справиться с этим состоянием.

❗ Забота о психическом здоровье также важна, как и забота о физическом. Своевременное обращение к специалистам и поддержка близких помогут

От Министерство спорта

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