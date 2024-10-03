🎙 Разговор с доктором: что нужно знать про остеопороз?





👨‍⚕ В Республике Коми проходит Неделя здорового долголетия. Активное долголетие – это реальность для тех, кто заботится о своем здоровье уже сегодня.

👩‍⚕ Эндокринолог высшей категории, исполняющая обязанности заведующего Регионального эндокринологического центра Старцева Ольга Алексеевна в интервью Здоров11 рассказала об остеопорозе – коварном заболевании, которое часто протекает бессимптомно и может привести к переломам даже при незначительных нагрузках. Ольга Алексеевна объяснила, почему важна профилактика остеопороза, какую роль играют кальций и витамин D в сохранении здоровья костей и как физические упражнения помогают укрепить костную ткань и предотвратить развитие болезни.

☝ Ответственное отношение к собственному здоровью, профилактика и своевременное обращение к врачу способствуют укреплению общественного здоровья и отвечают целям и задачам национального проекта «Демография».