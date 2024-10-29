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Приставы не дали пронести в суды Коми более 2,4 тыс. запрещенных предметов

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Окт 29, 2024

18-летний ухтинец, который положил в рюкзак охотничий патрон, едва ли предполагал, какую ношу взвалил на себя.

Боеприпас был обнаружен судебным приставом по ОУПДС при стандартном осмотре ручной клади посетителей Ухтинского суда. Разрешения на право хранения и ношения охотничьего огнестрельного оружия молодой человек не предъявил.

Гражданин был задержан и передан прибывшему сотруднику полиции, которая проводит проверку. Служба судебных приставов, со своей стороны, за неисполнение требования предъявить запрещенные к проносу в суд предметы привлекла ухтинца к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ. Ему придется заплатить штраф.

С начала года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов нашей республики выявили более 2, 4 тыс. предметов, которые в суды проносить запрещено, – в том числе 184 единицы газового и травматического оружия, 115 единиц холодного оружия, 128 боеприпасов, 88 электрошоковых устройств.

По итогам 9 месяцев основные показатели деятельности судебных приставов по ОУПДС Коми – лучшие на Северо-Западе.

От Новости Читателей

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