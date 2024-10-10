Ни одно сообщение о коррупции не останется без внимания!

Управление ФССП России по Республике Коми просит граждан сообщать по круглосуточному телефону доверия 8 (8212) 22 96 44 о противоправных действиях должностных лиц службы, о нарушении прав взыскателей и должников.

Конфиденциальность гарантирована.

Сообщение о фактах коррупционных проявлений можно оставить и в Интернет-приёмной на официальном сайте Управления https://r11.fssp.gov.ru/hall/ir, выбрав темы «Сообщения о готовящемся или совершенном преступлении» или «О ненадлежащем поведении служащих ФССП России».

Все сведения тщательно изучаются на предмет выявления признаков коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц, все заявители получают ответы.

Работа телефона доверия и Интернет-приемной направлена на защиту законных прав и интересов граждан и юридических лиц. Важна любая информация, которая поможет пресечь преступления коррупционной направленности.

Также необходимо помнить, что не только получение, но и дача взятки – это серьезное преступление. Санкции ст. 291 УК РФ предусматривают наказание в виде крупных штрафов и лишения свободы.