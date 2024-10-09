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Несостоявшийся железнодорожник в Коми выплатил компании расходы на обучение

ОтНовости Читателей

Окт 9, 2024

Уроженец Корткеросского района собирался стать железнодорожником, но передумал. А раз так, транспортная компания, которая оплачивала его учебу, потребовала возместить потраченные средства. В Отделение судебных приставов по Корткеросскому району был предъявлен исполнительный лист о взыскании 173 тыс. рублей.

Судебный пристав направил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства на портале Госуслуг, которое адресат немедленно прочитал. Так же оперативно в личном кабинете стороны исполнительного производства молодой человек передал квитанцию, подтверждающую оплату долга за обучение по реквизитам транспортной компании. Благодаря электронному документообороту с момента возбуждения исполнительного производства до его окончания прошли сутки.

Приставы Коми напоминают, что в случае оплаты задолженности напрямую взыскателю в интересах должника немедленно уведомить об этом судебного пристава и приложить платежные документы. Без таких сведений сотрудник службы продолжит применение принудительных мер в соответствии с законодательством.

От Новости Читателей

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