Несостоявшийся железнодорожник в Коми выплатил компании расходы на обучение

Уроженец Корткеросского района собирался стать железнодорожником, но передумал. А раз так, транспортная компания, которая оплачивала его учебу, потребовала возместить потраченные средства. В Отделение судебных приставов по Корткеросскому району был предъявлен исполнительный лист о взыскании 173 тыс. рублей.

Судебный пристав направил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства на портале Госуслуг, которое адресат немедленно прочитал. Так же оперативно в личном кабинете стороны исполнительного производства молодой человек передал квитанцию, подтверждающую оплату долга за обучение по реквизитам транспортной компании. Благодаря электронному документообороту с момента возбуждения исполнительного производства до его окончания прошли сутки.

Приставы Коми напоминают, что в случае оплаты задолженности напрямую взыскателю в интересах должника немедленно уведомить об этом судебного пристава и приложить платежные документы. Без таких сведений сотрудник службы продолжит применение принудительных мер в соответствии с законодательством.