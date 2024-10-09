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Не пущу!

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Окт 9, 2024

Судебные приставы ОСП по г. Печоре приехали в порт не из праздного любопытства: было необходимо установить имущество, которое должник, как предполагалось, хранил на территории речного транспортного узла.

На пути сотрудников органов принудительного исполнения встала контролер: «Не пущу! Начальство не разрешает».

Судебный пристав по ОУПДС требовал прекратить противоправные действия, ссылался на Кодекс об административных правонарушениях. Но метод убеждения не помог, дело дошло до составления административного протокола по ст. 17.8 КоАП РФ.

За воспрепятствование законной деятельности приставов контролер оштрафована мировым судом на тысячу рублей.

На территорию порта приставы, безусловно, прошли. И не зря – имущество установлено, в присутствии должника составлен акт описи и ареста.

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