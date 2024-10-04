



21 сентября в Инте состоялось одно из самых ожидаемых спортивных событий сентября — Всероссийский день бега «Кросс нации – 2024». Мероприятие собрАло сотни жителей города, среди которых были как опытные спортсмены, так и любители бега: от самых маленьких дошколят до ветеранов. Такой подход к участникам позволил создать душевную атмосферу, где каждый мог испытать себя в активности и получить незабываемые впечатления.

Главной площадкой для проведения забега стала центральная площадь города. Организаторы тщательно подготовили дистанции, подходящие для участников разного уровня подготовки. Так, бегуны могли выбрать один из нескольких маршрутов: 500 метров, 1 километр или 2 километра. Для малышей, воспитанников детских садов Инты, была обозначена небольшая дистанция в 200 метров.

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Информационная программа "Новости" от 17.08.2021.

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