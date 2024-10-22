



Сотрудники центральной библиотеки посетили несколько отдаленных сел интинского округа в рамках реализации проекта «Интинская летопись оленно-транспортных батальонов».

В сентябре состоялась первая экспедиция в села Петрунь и Косьювом. Путь оказался долгим. Из-за низкого уровня воды в реках Косью и Уса добраться до сел было непросто. Расстояние от пристани 35 километр до села Петрунь составляет около 100 километров, библиотекари с реконструкторами преодолели его за 8 часов.

Это один из самых больших и старых населенных пунктов Приполярья, которому более 150 лет. Сейчас здесь проживают около 400 человек. Многие из них являются родственниками оленеводов-фронтовиков.

Библиотекари совместно с реконструкторами клуба «28 невельской дивизии» провели для сельских жителей тематическое мероприятие,

рассказали об уникальных в истории Великой Отечественной войны оленно-транспортных батальонах, в составе которых доблестно и отважно служили наши земляки, уходившие на фронт оленеводы из Косьювома, Абези, Адзьвавома и Петруня.

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