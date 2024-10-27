Доверчивые граждане обогащают мошенников





Мошенники похитили у сосногорца более 3 000 000 рублей, обвинив его в спонсировании запрещенных организаций, у сыктывкарки выманили 460 000 рублей под предлогом продления договора сим-карты, житель Усть-Вымского района заплатил аферистам за проезд автобусным рейсом более 140 000 рублей, дважды по одной схеме обманут интинец. Несостоявшийся игрок на бирже за "разблокировку" брокерского счета заплатил мошенникам 111 000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по Коми. Доверчивые жители республики продолжают общаться с подозрительными незнакомцами по телефону, участвовать в сомнительных финансовых операциях и обогащать злоумышленников на миллионы рублей.