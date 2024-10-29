5 канал Инта

Дорога к Храму. «Праздники». 2 часть.

От5 канал Инта

Окт 30, 2024 #Инта


Какие существуют церковные праздники и как правильно их надо отмечать? Почему начало Нового года не совпадает с Днем Рождества Христова?
Очень часто люди задаются вопросами, ответы на которые с одной стороны очевидны, но с другой все равно оставляют место для сомнений. Особенно для православных, которые, как правило, не склонны доверять общепринятым мнениям, а опираются на советы священников.
Настоятель храма Святой Троицы протоиерей Василий отвечает на самые разные вопросы. Сегодня тема программы посвящена церковным праздникам.

01:00 Ко всем ли церковным праздникам нужно как-то готовиться и соблюдать пост?
06:47 Какой церковный праздник самый главный и продолжительный?
09:22 Можно ли хоронить родственников и ходить на кладбище во время церковных праздников?
13:22 О чем гласит заповедь о волшебной силе субботы?

Задать вопрос, касающийся православия и веры в Бога, может каждый интинец. Настоятель Храма Святой Троицы Протоиерей Василий готов ответить или дать горожанам совет не только в церкви при личной встрече, но и в эфире 5 канала. В программе «Дорога к Храму» поднимаются и освещаются разные темы. Вопросы для батюшки принимаются по телефонам: 6-27-55 и 6-50-76. Будем рады, если вы запишите видеовопрос и пришлете в группу 5 канала в контакте.

От 5 канал Инта

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