Дорога к Храму. «Праздники».1 часть.





Какие существуют церковные праздники и как правильно их надо отмечать? Почему начало Нового года не совпадает с Днем Рождества Христова?

Очень часто люди задаются вопросами, ответы на которые с одной стороны очевидны, но с другой все равно оставляют место для сомнений. Особенно для православных, которые, как правило, не склонны доверять общепринятым мнениям, а опираются на советы священников.

Настоятель храма Святой Троицы протоиерей Василий отвечает на самые разные вопросы. Сегодня тема программы посвящена церковным праздникам.

01:00 Какие существуют церковные праздники, и как правильно их надо отмечать?

21:17 Почему какие-то праздники считаются Великими, а какие-то — средними, чем они отличаются?

22:03 Какими двунадесятыми праздниками начинается и заканчивается церковный год?

23:08 Почему начало Нового года не совпадает с днем Рождества Христова?

Задать вопрос, касающийся православия и веры в Бога, может каждый интинец. Настоятель Храма Святой Троицы Протоиерей Василий готов ответить или дать горожанам совет не только в церкви при личной встрече, но и в эфире 5 канала. В программе «Дорога к Храму» поднимаются и освещаются разные темы. Вопросы для батюшки принимаются по телефонам: 6-27-55 и 6-50-76. Будем рады, если вы запишите видеовопрос и пришлете в группу 5 канала в контакте.