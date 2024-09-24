В Сыктывкаре учитель получила зарплату за вынужденный прогул

Учитель почувствовала себя плохо и в школу не пришла. Результатом отсутствия на рабочем месте стало увольнение.

Городской суд согласился с работодателем, Верховный суд нет. Апелляционная инстанция сочла дисциплинарное взыскание чрезмерным и вынесла новое решение – признать приказ об увольнении незаконным, учителя в должности восстановить и выплатить заработную плату за время вынужденного прогула.

Исполнительное производство о взыскании с учебного заведения 158 тыс. рублей было возбуждено в ОСП по г. Сыктывкару № 1. В электронном постановлении, направленном должнику посредством портала Госуслуг, пристав предупредила директора школы об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и исполнительском сборе, который взимается в случае просрочки платежа.

Так как судебные разбирательства продолжались, должник ходатайствовал о приостановлении исполнительного производства, что было сделано. Кассационная жалоба работодателя осталась без удовлетворения, поэтому платить работнику пришлось.

С депозитного счета службы деньги направлены учителю. Взыскание 11 тыс. рублей исполнительского сбора выделено в самостоятельное исполнительное производство.