5 канал Инта

Совещание педагогических работников.

От5 канал Инта

Сен 5, 2024 #Инта


30 августа в актовом зале гимназии № 2 прошло совещание педагогических работников всех образовательных учреждений Инты. По сложившейся традиции подобные мероприятия проводятся ежегодно в преддверии нового учебного года.

Почетными грамотами и благодарственными письмами министерства просвещения Российской Федерации, министерства образования Республики Коми и городской администрации были награждены более двух десятков педагогических работников. Учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели детских садов, методисты, специалисты ГУНО и заместители директоров некоторых интинских школ за многолетний и добросовестный труд удостоились высокой похвалы. Также благодарностями отметили директоров всех интинских школ и гимназий за содействие, всестороннюю помощь и поддержку при реализации проектов «Движения первых».

Одной из главных тем августовского совещания работников сферы образования и приоритетных задач на будущий год стала организация воспитательной работы. В текущем учебном году упор делается на реализацию федеральных проектов «Движение первых» и «Навигаторы детства» и проектов Года семьи. Также обсудили введение новых учебных предметов.

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