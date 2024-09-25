Сосногорец получил компенсацию морального вреда за увечье

Житель Сосногорска получил трудовое увечье на ухтинском предприятии, которое оказывает сервисные услуги добывающим предприятиям, и стал инвалидом – в том числе из-за собственной халатности. В качестве компенсации морального вреда пострадавший надеялся получить миллион рублей. Однако суд учел выплаты, произведенные работодателем добровольно, и снизил сумму.

Возбудив исполнительное производство о взыскании 758 тыс. рублей, пристав ОСП по Ухте вынесла запрет на регистрационные действия с 35 транспортными единицами предприятия, арестовала на счетах необходимую сумму, а затем обратила на счета взыскание.

Списанные деньги направлены взыскателю. Исполнительное производство окончено, меры принудительного исполнения отменены.