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Со второй попытки

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Сен 27, 2024

Сыктывкарец взял в долг у физического лица 77 000 рублей, при этом обязался вернуть 197 000. Так как условия договора не были исполнены даже через год после установленной даты, займодавец обратился в суд. Вместе с госпошлиной сумма взыскания составила 202 140 рублей.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав ОСП по г. Сыктывкару № 2 установила, что имущества, на которое можно обратить взыскание, и официального заработка у должника нет. Исполнительный лист был возвращен взыскателю.

Напомним, что взыскатель может предъявить исполнительный лист в службу судебных приставов повторно – через полгода или раньше, если стало известно об изменении имущественного положения должника. В данном случае взыскатель взял паузу на 9 месяцев.

Во второй раз меры принудительного исполнения – в частности, арест счетов – оказались результативными. Должник выплатил не только долг кредитору, но и исполнительский сбор – более 14 000 рублей.

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