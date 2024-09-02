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С началом учебного года!

ОтНовости Читателей

Сен 2, 2024

Каждый День первоклассника в Управлении ФССП России по Коми не похож на предыдущий.

В этом году ребята познакомились, узнали, кто чем увлечен, и крепко обнялись с родителями и друг с другом – а как иначе поместиться в огромный мыльный пузырь?

После шоу, организованного профсоюзом, шумная ватага побежала в кабинет заместителя главного судебного пристава. Ирина Тропникова пригласила ребят посмотреть на рабочие места родителей, которые дружно делают одно общее дело – помогают восстановить справедливость.
С началом учебного года, наши дорогие большие и маленькие дети!

От Новости Читателей

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