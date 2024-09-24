🎙 Разговор с доктором: Здоровый образ жизни для здорового сердца





👩‍⚕ В Республике Коми проходит неделя ответственного отношения к сердцу. Сердце – это главный «мотор» нашего организма, и так важно заботиться о его здоровье.

Доцент кафедры терапии Медицинского института СГУ им. Питирима Сорокина, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ильиных Елена Игоревна в интервью Здоров11 рассказала о ключевых аспектах, которые влияют на здоровье сердца. Хотите узнать о них подробнее? Смотрите в видео.

☝ Ответственное отношение к собственному здоровью, профилактика и своевременное обращение к врачу способствуют укреплению общественного здоровья и отвечают целям и задачам национального проекта «Демография».