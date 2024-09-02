Разговор с доктором: Здоровые привычки с детства





В Республике Коми проходит Неделя продвижения здорового образа жизни среди детей. Формирование правильных привычек с раннего возраста – залог крепкого здоровья и активной жизни в будущем.

Врач-педиатр, диетолог центра здоровья для детей, Артемьева Наталья Николаевна рассказала в интервью Здоров11 о ключевых аспектах здорового образа жизни для детей, о важности сбалансированного питания, физической активности, полноценного сна и отказа от вредных привычек.

Отметим, что сохранение и укрепление здоровья детей является приоритетной задачей национального проекта «Демография» и способствует укреплению общественного здоровья!