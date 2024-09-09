Разговор с доктором: О профилактике кожных заболеваний





👩‍⚕ В Республике Коми проходит Неделя профилактики кожных заболеваний. Кожа — это не просто внешний покров, это самый большой орган нашего тела, который нуждается в заботе и защите.

Врач-дерматовенеролог ГБУЗ РК "РКВД" Лихачева Юлия Ивановна рассказала в интервью о самых распространенных кожных заболеваниях, о мерах профилактики, которые помогут сохранить здоровье кожи, и о важности своевременного обращения к специалисту при появлении каких-либо проблем.

☝ Ответственное отношение к своему здоровью способствует укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам национального проекта «Демография».