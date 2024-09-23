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Приставы Сыктывкара взыскали неустойку в пользу грузоперевозчика

ОтНовости Читателей

Сен 23, 2024

Индивидуальный предприниматель отправила по железной дороге из Коми в Азербайджан пиломатериалы весом 67 тонн.

Контрольное взвешивание груза на одной из станций показало другую цифру: электронные весы зафиксировали превышение массы на 1,5 тонны.

«Перевес мог возникнуть из-за намокания лесоматериалов под дождем в пути следования», – защищалась в суде грузоотправитель. «Дожди в конце августа – не форс-мажор, а обычное явление. Последствия можно было предвидеть и должным образом упаковать груз», – парировал арбитраж и за занижение размера провозных платежей взыскал с предпринимателя в пользу перевозчика более 200 тыс. рублей неустойки.

Судебный пристав ОСП по г. Сыктывкару № 2 обратила взыскание на счета должника, ограничила выезд за пределы страны, запретила регистрационные действия с транспортом и недвижимостью в двух регионах. Один из объектов – дачный дом – был арестован, то есть началась процедура подготовки имущества к торгам.

Так как долг перед взыскателем погашен за пределами добровольного срока, с должника дополнительно взыскан исполнительский сбор: более 14 тыс. рублей перечислены в федеральный бюджет.

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