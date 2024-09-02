После продажи рефрижератора должник из Коми погасил первоочередные долги

В отделениях судебных приставов в Сыктывкаре и Усть-Вымском районе возбуждено несколько исполнительных производств в отношении сельскохозяйственного сбытового кооператива. Долги юридического лица государству и партнерам в сумме составляют 9,5 млн рублей.

В ходе исполнительных действий было установлено, что в собственности должника есть рефрижератор – но где он? Запросы в ГАИ о передвижении транспортного средства дали результат: автомобиль был обнаружен в Кировской области.

Сыктывкарский пристав наложила арест на транспортное средство и обратилась к коллегам из соседнего региона.

Кировские сотрудники органов принудительного исполнения изъяли имущество у владельца, поместили на стоянку и после оценки передали на торги.

1,5 млн рублей, вырученные от продажи рефрижератора, зачислены на депозит приставов Коми. Деньги направлены на погашение первоочередных долгов – в том числе, по налогам.