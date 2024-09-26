Как должнику в Коми сохранить прожиточный минимум

Приставы Коми напоминают, что должники по исполнительным производствам имеют право на сохранение прожиточного минимума.

Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо об­ратиться с заявлением в подраздел­ение судебных приставов, где ведется исполнительное производство, и предоставить необходимые документы.

Подать заявление о неп­рикосновенности части денежных средств можно и электронно – с помощью се­рвиса подачи ходатай­ств в ФССП России на портале Госуслуг. В ответ на запрос «прожиточный минимум» Робот Макс переадресует на нужную страницу.

При подаче заявления нужно указать реквизиты одного банков­ского счета, на кото­ром необходимо сохранять денежные средства, наименование и адрес банка и социал­ьную категорию, к ко­торой относится должник, например, трудоспособный гражданин или пенсион­ер.

К заявлению прикладываются документы, подтвержда­ющие наличие ежемеся­чного дохода. Если у должника на содержании есть дети или родственник-инвалид, гражданин может обр­атиться в суд, чтобы увеличить размер за­щищенной от взыскания суммы. Решение суда необходимо при­ложить к заявлению.

Воспользоваться правом на ежемесячное сохр­анение прожиточного минимума могут не все должники. Мера социальной поддержки не применяется в случае взыскания али­ментов, возмещения вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещения ущерба, причиненного преступлением.