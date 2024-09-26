Как должнику в Коми сохранить прожиточный минимум

Приставы Коми напоминают, что должники по исполнительным производствам имеют право на сохранение прожиточного минимума.
Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство, и предоставить необходимые документы.
Подать заявление о неприкосновенности части денежных средств можно и электронно – с помощью сервиса подачи ходатайств в ФССП России на портале Госуслуг. В ответ на запрос «прожиточный минимум» Робот Макс переадресует на нужную страницу.
При подаче заявления нужно указать реквизиты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства, наименование и адрес банка и социальную категорию, к которой относится должник, например, трудоспособный гражданин или пенсионер.
К заявлению прикладываются документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода. Если у должника на содержании есть дети или родственник-инвалид, гражданин может обратиться в суд, чтобы увеличить размер защищенной от взыскания суммы. Решение суда необходимо приложить к заявлению.
Воспользоваться правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума могут не все должники. Мера социальной поддержки не применяется в случае взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещения ущерба, причиненного преступлением.