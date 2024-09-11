Информационная программа “Новости” от 10.09.2024.

00:00 Выпуск
00:51 Подведены итоги дополнительных выборов в Инте
03:47 В Приполярье идет прививочная кампания от гриппа
07:39 Дети преподнесли ветеранам и старожилам города зелень, выращенную своими руками
10:45 Итоги мониторинга качества управления бюджетным процессом в муниципалитетах
12:49 Встреча начальника ГИБДД Инты с кадетами Гимназии №3
21:13 Жители региона продолжают верить мошенникам и отдавать им свои накопления
23:08 Благоустройство территории в сквере возле ДКиТ
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Информационная программа "Новости" от 17.08.2021.
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