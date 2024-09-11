Информационная программа “Новости” от 10.09.2024.





00:00 Выпуск

00:51 Подведены итоги дополнительных выборов в Инте

03:47 В Приполярье идет прививочная кампания от гриппа

07:39 Дети преподнесли ветеранам и старожилам города зелень, выращенную своими руками

10:45 Итоги мониторинга качества управления бюджетным процессом в муниципалитетах

12:49 Встреча начальника ГИБДД Инты с кадетами Гимназии №3

21:13 Жители региона продолжают верить мошенникам и отдавать им свои накопления

23:08 Благоустройство территории в сквере возле ДКиТ

Все выпуски "Новостей":

Информационная программа "Новости" от 17.08.2021.

Все сюжеты:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO