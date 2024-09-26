Экспедиция ЦБС в сёла Приполярья.





Сотрудники центральной библиотеки посетили несколько отдаленных сёл интинского округа в рамках реализации проекта «Интинская летопись оленно-транспортных батальонов». В ходе экспедиции библиотекари вместе с реконструкторами клуба «28-я Невельская дивизия» побывали в селах Петрунь и Косьювом, рассказали местным жителям об уникальных в истории Великой Отечественной войны оленно-транспортных батальонах, в составе которых доблестно и отважно служили наши земляки, уходившие на фронт оленеводы из Косьювома, Абези, Адзьвавома и Петруня.