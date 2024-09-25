Дорога к храму.«СВО».





Как Русская Православная Церковь относится к проведению специальной военной операции, какие молитвы читать бойцам и их родственникам, которые ждут военнослужащих дома?

Очень часто люди задаются вопросами, ответы на которые с одной стороны очевидны, но с другой все равно оставляют место для сомнений. Особенно для православных, которые, как правило, не склонны доверять общепринятым мнениям, а опираются на советы священников.

Настоятель храма Святой Троицы протоиерей Василий отвечает на самые разные вопросы. Сегодня тема программы посвящена защите Отечества и проведению СВО.

01:01 Как РПЦ относится к проведению СВО, какая поддержка оказывается военнослужащим?

04:31 Многие священники принимают непосредственное участие в боевых действиях. Что движет представителями духовенства?

06:48 Есть такое выражение, что в окопах нет атеистов. Так ли это, как Вы считаете?

08:52 Как во время военных действий бойцу не стать грешником, не озлобиться и не превратиться в убийцу?

10:57 Не противоречит ли участие в войне заповеди «не убий»?

18:46 Молодой человек принял решение встать на защиту Родины, но его родители категорически против. Как быть?

21:06 Как бойцам бороться со страхом?

24:58 Какие молитвы читать бойцам и их родственникам, которые ждут военнослужащих дома?

34:23 Что значит молитва о военнослужащих церковная и молитва личная? Какая сильнее?

37:49 Как часто можно заказывать в Храме молебен и оставлять священнику записки за здравие бойцов?

Задать вопрос, касающийся православия и веры в Бога, может каждый интинец. Настоятель Храма Святой Троицы Протоиерей Василий готов ответить или дать горожанам совет не только в церкви при личной встрече, но и в эфире 5 канала. В программе «Дорога к Храму» мы планируем поднимать и освещать разные темы. Вопросы для батюшки принимаются по телефонам: 6-27-55 и 6-50-76. Будем рады, если вы запишите видеовопрос и пришлете в группу 5 канала в контакте.