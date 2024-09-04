5 канал Инта

День шахтёра – 2024

От5 канал Инта

Сен 4, 2024 #Инта


Инта, появившаяся на карте нашей страны благодаря углю, отметила День шахтера. Традиционно, в последнее воскресенье августа для жителей Приполярья, ветеранов и тружеников угольной промышленности, которые есть практически в каждой интинской семье, были организованы праздничные мероприятия. Все, кто, не жалея сил, трудился ради укрепления индустриальной мощи и энергетической безопасности государства принимали поздравления с профессиональным праздником.

Все выпуски "Новостей":

Информационная программа "Новости" от 17.08.2021.

Все сюжеты:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

От 5 канал Инта

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