День шахтёра – 2024





Инта, появившаяся на карте нашей страны благодаря углю, отметила День шахтера. Традиционно, в последнее воскресенье августа для жителей Приполярья, ветеранов и тружеников угольной промышленности, которые есть практически в каждой интинской семье, были организованы праздничные мероприятия. Все, кто, не жалея сил, трудился ради укрепления индустриальной мощи и энергетической безопасности государства принимали поздравления с профессиональным праздником.

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Информационная программа "Новости" от 17.08.2021.

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