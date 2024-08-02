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За полгода коллекторы в Коми выплатили в виде штрафов 3, 9 млн

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Авг 2, 2024

Реализация функции Федеральной службы судебных приставов по ведению государственного реестра профессиональных коллекторских организаций, а также по осуществлению государственного контроля за их деятельностью в целом остаётся на должном уровне, сообщил на заседании коллегии руководитель УФССП России по Республике Коми Дмитрий Кручинкин.

В первом полугодии 2024 года в Коми взыскание просроченных задолженностей осуществляли четыре профессиональных коллекторских организации, одна из которых была включена в реестр в марте 2024 года, и одно обособленное подразделение НАО «ПКБ», зарегистрированное в другом субъекте Российской Федерации.

С января по июнь должностными лицами профильного отдела УФССП России по Республике Коми рассмотрено 151 обращение граждан.

— Результат рассмотрения обращений во многом зависит от заинтересованности заявителей и, как следствие, полноты предоставленных гражданами сведений, запрошенных нашей службой, — отметил главный судебный пристав Республики Коми Дмитрий Кручинкин. — Это, например, кредитная история, скриншоты сообщений, полученных от коллекторов, детализация телефонных разговоров и их аудиозаписи.

В том числе благодаря активности граждан факты нарушений установлены, составлено 27 протоколов по ст. 14.57 КоАП РФ и один протокол — по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения наложены штрафы на сумму 4 млн 220 тыс. рублей, из которых 3,9 млн рублей уже выплачены правонарушителями.

1 февраля вступил в силу Федеральный закон № 467-ФЗ от 04.08.2023, который распространил государственный контроль (надзор) Федеральной службы судебных приставов на деятельность микрофинансовых и кредитных организаций.

К настоящему времени сформирован соответствующий федеральный перечень, в который включено три микрофинансовые организации, действующие на территории Республики Коми, и «Северный народный банк».

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