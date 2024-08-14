Врач в Инте вернула минздраву компенсацию

Врач заключила договор с Интинской центральной городской больницей и получила от регионального министерства здравоохранения 1 млн рублей в обмен на обязательство отработать в лечебнице пять лет.

В случае досрочного расторжения трудового договора специалист должна была вернуть в республиканский бюджет часть единовременной выплаты пропорционально неотработанному периоду и выполнила это условие, но частично. После увольнения по собственному желанию интинка выплатила 622 тыс. рублей, а за взысканием оставшихся 162 тыс. рублей минздрав вышел в суд.

Как только пристав ОСП по г. Инте возбудила исполнительное производство, должник во избежание принудительных мер перечислила на депозит службы необходимую сумму.