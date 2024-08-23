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Виновница резонансного ДТП в Сыктывкаре компенсировала моральный вред

ОтНовости Читателей

Авг 23, 2024

В октябре 2021 года в Сыктывкаре произошло всколыхнувшее горожан ДТП, в результате которого на тротуаре была сбита насмерть молодая женщина. Родители обратились в суд за взысканием компенсации морального вреда и предъявили в службу судебных приставов два исполнительных листа на сумму 3 млн рублей.

Пристав ОСП по г. Сыктывкару № 2 объединила исполнительные производства в сводное и приняла комплекс принудительных мер – в том числе обращение взыскания на счета, заработную плату, пенсию, запрет на регистрационные действия с квартирой и ограничение выезда на пределы РФ.

Так как долги перед взыскателями погашены за пределами добровольного срока, с должницы дополнительно взыскан исполнительский сбор, который направлен в федеральный бюджет.

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