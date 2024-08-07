Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 07.08.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Авг 7, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:20 – ПОДГОТОВКА ПОЛНЫМ ХОДОМ
Заместители главы Сосногорского района Артём Буреев и Наталья Кирсанова в сопровождении депутатов Совета посетили две городские школы и пожненский детский сад. Цель – оценить результат летних ремонтных работ и проверить готовность образовательных учреждений к 1 сентября. 
03:39 – «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» ИТОГИ
«Народный бюджет» знаком сосногорцам с 2017 года.Это федеральная практика, когда средства регионального и местного бюджетов распределяются на проекты, предложенные жителями. В этом году в районе реализуется 20 инициатив, 4 из них – по направлению «культура». 
05:43 – ОБМЕН ОПЫТОМ
Поддержка со стороны Республики и страны – очень значима для района. При этом рассчитывать на неё могут не только населённые пункты, учреждения и предприятия, но и люди. 
07:18 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
09:09 – БЕРЕГИСЬ ПОЖАРА!
Впереди ещё несколько недель лета, которое приносит нам не только радость от тёплых дней, но и повышенную опасность возгораний. С начала июня на территории Республики Коми действует особый противопожарный режим, наш район – не исключение. 
11:05 – ВЕЙПЫ – ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА!
В Сосногорске растёт число вейперов, – об этом сообщили сотрудники Центральной районной больницы. Особенно тревожно, что в основном поклонниками электронных сигарет и вейпов являются подростки. О печальных последствиях этого опасного увлечения рассказывает фельдшер ЦРБ Юлия Кириченко.

От Вести Тимана Сосногорск

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