✳ Вести Тимана. Сосногорск | 05.08.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:53 – С ДНЁМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

В минувшее воскресенье профессиональный праздник отметили труженики стальных магистралей. История нашего города неразрывно связана с железной дорогой, а профессия железнодорожника всегда считалась одной из самых почётных.

03:34 – СЛАВА ВДВ!

Второго августа в России отмечался День воздушно-десантных войск. В Сосногорске торжественное мероприятие, посвященное «крылатой пехоте», прошло в Сквере участников локальных военных конфликтов.

05:46 – ИТОГИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В Сосногорске и районе завершаются работы по программе «Формирование комфортной городской среды», а также по проектам «Народного бюджета» в сфере благоустройства.

08:29 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

10:09 – ЗАРЯДИСЬ НА ПОБЕДЫ!

В Сосногорске продолжаются общегородские зарядки в рамках проекта «Зарядись на победы!», инициатором которого выступил директор спортивной школы олимпийского резерва Рустам Валиуллин. Вот уже третий месяц каждую субботу горожане собираются в одном из районов города, чтобы начать день бодро