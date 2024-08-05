Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 05.08.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Авг 5, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:53 – С ДНЁМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!
В минувшее воскресенье профессиональный праздник отметили труженики стальных магистралей. История нашего города неразрывно связана с железной дорогой, а профессия железнодорожника всегда считалась одной из самых почётных. 
03:34 – СЛАВА ВДВ!
Второго августа в России отмечался День воздушно-десантных войск. В Сосногорске торжественное мероприятие, посвященное «крылатой пехоте», прошло в Сквере участников локальных военных конфликтов. 
05:46 – ИТОГИ БЛАГОУСТРОЙСТВА
В Сосногорске и районе завершаются работы по программе «Формирование комфортной городской среды», а также по проектам «Народного бюджета» в сфере благоустройства. 
08:29 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
10:09 – ЗАРЯДИСЬ НА ПОБЕДЫ!
В Сосногорске продолжаются общегородские зарядки в рамках проекта «Зарядись на победы!», инициатором которого выступил директор спортивной школы олимпийского резерва Рустам Валиуллин. Вот уже третий месяц каждую субботу горожане собираются в одном из районов города, чтобы начать день бодро

От Вести Тимана Сосногорск

Похожая запись

Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 01.07.2024

Июл 1, 2024 Вести Тимана Сосногорск
Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 26.06.2024

Июн 26, 2024 Вести Тимана Сосногорск
Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 24.06.2024

Июн 24, 2024 Вести Тимана Сосногорск

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Юрган

В Инте активисты партии “Единая Россия” провели субботник на городском кладбище

Авг 5, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Зелёная суббота

Авг 5, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Праздник женственности

Авг 5, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Гонка на выживание

Авг 5, 2024 Юрган 0 Comments