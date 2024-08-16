Новости читателей

В Ухте восстановлены права трудового коллектива

ОтНовости Читателей

Авг 16, 2024

Крупный заказчик своевременно не оплатил выполненные работы, и коллектив подрядной организации, обслуживающей оборудование предприятий нефтегазовой отрасли, остался без заработной платы.

Для взыскания оплаты труда работники предъявили удостоверения комиссии по трудовым спорам в Отделение судебных приставов по г. Ухте.

Пристав объединила исполнительные производства в сводное и приняла комплекс мер: в обеспечительных целях запретила регистрационные действия с недвижимостью и дорогостоящим автопарком организации-должника, для контроля за поступлениями обратила взыскание на счета и имущественные права.

В результате принудительного исполнения работникам выплачено больше 4, 8 млн рублей. Фактическим исполнением окончено около 80 исполнительных производств.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

Что такое коррупция и как о ней сообщить в УФССП России по Коми

Авг 16, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Особенности авиаперелетов в Китай: транзит и встреча пассажиров

Авг 15, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Врач в Инте вернула минздраву компенсацию

Авг 14, 2024 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

В Ухте восстановлены права трудового коллектива

Авг 16, 2024 Новости Читателей 0 Comments
5 канал Инта

Акцент событие от 15.08.2024

Авг 16, 2024 5 канал Инта 0 Comments
Новости читателей

Что такое коррупция и как о ней сообщить в УФССП России по Коми

Авг 16, 2024 Новости Читателей 0 Comments
Здоров 11

🎙Разговор с доктором: О пользе физической активности

Авг 16, 2024 Министерство спорта 0 Comments