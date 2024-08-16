В Ухте восстановлены права трудового коллектива

Крупный заказчик своевременно не оплатил выполненные работы, и коллектив подрядной организации, обслуживающей оборудование предприятий нефтегазовой отрасли, остался без заработной платы.

Для взыскания оплаты труда работники предъявили удостоверения комиссии по трудовым спорам в Отделение судебных приставов по г. Ухте.

Пристав объединила исполнительные производства в сводное и приняла комплекс мер: в обеспечительных целях запретила регистрационные действия с недвижимостью и дорогостоящим автопарком организации-должника, для контроля за поступлениями обратила взыскание на счета и имущественные права.

В результате принудительного исполнения работникам выплачено больше 4, 8 млн рублей. Фактическим исполнением окончено около 80 исполнительных производств.