В Ухте широкая огласка помогла разыскать неплательщицу алиментов

Пристав, осуществляющий розыск, разместил в группе ОСП по г. Ухте во «ВКонтакте» фотографии объявленных в розыск должников по алиментам и через день получил первый результат: в дежурную часть УФССП России по Республике Коми поступила информация о месте работы нерадивой матери двоих детей.

Разыскник отправился в названное предприятие общепита, и встреча с должницей состоялась. Прямо с рабочего места она была доставлена на прием к приставу-исполнителю, которая произвела расчет задолженности по алиментам и составила протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Наказанием за неуплату средств на содержание детей стали 60 часов обязательных работ. Безвозмездный труд на общественное благо не уменьшит долг гражданки перед своими детьми. Ей предстоит выплатить сыну и дочери 1,8 млн рублей.