В Сыктывкаре защищены права пациентки стоматологической клиники

Сыктывкарка заплатила за лечение зубов 118 тысяч, за перелечивание – но уже в другой клинике – 103 тысячи.

«Верните хотя бы 87 тысяч за услуги ненадлежащего качества», – обратилась пациентка к бракоделам, но получила отказ: комиссия по контролю качества медицинской помощи, состоящая из сотрудников клиники, признала лечение удовлетворительным.

Эксперты Кировского бюро судебно-медицинской экспертизы были другого мнения. И дали основания суду встать на сторону истицы. Убытки, неустойка, компенсация морального вреда, штраф за отказ добровольно удовлетворить требования все вместе превысили 540 тысяч рублей.

Получив на Госуслугах электронное постановление пристава о возбуждении исполнительного производства с предупреждениями о последствиях неисполнения требований и просрочки платежа, клиника немедленно перечислила на депозит службы всю сумму. Деньги направлены взыскателю, исполнительное производство окончено.