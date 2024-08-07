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В Сыктывкаре работнику строительной компании выплачена зарплата за семь месяцев

ОтНовости Читателей

Авг 7, 2024

Работнику строительной компании, зарегистрированной в столице Коми, заработная плата 7 месяцев начислялась, но не выплачивалась. Уволившись по собственному желанию, гражданин обратился за защитой трудовых прав в суд и предъявил в ОСП по г. Сыктывкару № 2 исполнительный лист о взыскании в свою пользу 192 тыс. рублей.

После завершения срока, установленного приставом для добровольного исполнения требований, задолженность перед работником была списана с банковских счетов компании.

Взыскание исполнительского сбора, превышающего 13 тыс. рублей, выделено в отдельное исполнительное производство.

От Новости Читателей

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